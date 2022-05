Le truffe della rete non riguardano soltanto i principali istituti bancari, ma in alcune circostanze possono anche toccare i metodi di pagamento online, tra cui PayPal. Tanti clienti del principale circuito di moneta virtuale stanno riscontrando disagi a seguito delle azioni di malintenzionati del web.

PayPal, le truffe che portano ad una perdita dei propri risparmi

Da anni, oramai, PayPal rappresenta una vera e propria eccellenza sul fronte degli acquisti online. Il servizio si è accreditato come una realtà consolidata, grazie alla possibilità garantita agli utenti di effettuare acquisti senza comunicare direttamente i dati della propria carta di credito o di debito.

Le truffe sono però un’evenienza da considerare anche per i clienti di PayPal. Anche costoro ricevono infatti le cosiddette comunicazioni phishing da parte degli hacker, con la promessa di accrediti sul conto virtuale dal valore spesso superiore a 1000 euro.

Gli utenti di PayPal sono quindi accattivati da queste comunicazioni e tendono di loro sponete a cliccare su un link in allegato a queste mail. Proprio il click rappresenta un potenziale momento di rischio per i propri risparmi e per la propria sicurezza online.

Laddove attraverso questo genere di comunicazioni, gli utenti PayPal dovessero acquisire le credenziali di accesso dei conti, ci sarebbero particolari pericoli per il pubblico a partire dalla gestione dei risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito associate al conto virtuale. Gli hacker, infatti, potrebbero utilizzare le credenziali per effettuare acquisti online sfruttando i fondi di carte di credito e carte di debito legate proprio a PayPal.