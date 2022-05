Trony ha in serbo per gli utenti italiani una campagna promozionale di tutto rispetto, l’occasione perfetta per accedere ai prodotti più in voga degli ultimi anni, con prezzi adeguati e risparmio incredibile.

L’accesso alla suddetta soluzione, come sempre accade quando parliamo di Trony, è possibile solo ed esclusivamente per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non sarà possibile affidarsi direttamente al sito ufficiale. In aggiunta, segnaliamo che al superamento di una spesa complessiva di 199 euro, è presente anche il Tasso Zero con pagamento rateizzato.

Trony: le offerte e tutti gli sconti che nessuno si aspettavaù

Il volantino Trony rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono poter risparmiare al massimo, senza dover effettivamente scegliere tra un ristretto numero di prodotti, in quanto la promozione coinvolge praticamente l’intero catalogo.

Con “il meno caro lo paghi la metà“, Trony torna a fare la voce grossa nella rivendita di elettronica, proponendo una soluzione che nulla ha da invidiare a tutte le altre del momento. Il meccanismo che la regola è molto più semplice di quanto potreste immaginare, in quanto è possibile godere di uno sconto pari al 50% del valore di listino del meno caro della coppia di prodotti effettivamente aggiunta al proprio carrello. Lo sconto, ci teniamo a ricordarlo, viene applicato all’istante, o meglio sul medesimo scontrino, non si tratta di un buono sconto, né comunque di un rimborso postumo.

Se volete conoscere da vicino il volantino, collegatevi subito qui.