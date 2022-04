Nel corso dei prossimi mesi il produttore cinese Oppo presenterà i nuovi smartphone top di gamma della serie Reno. In questo ore, in particolare, è stato pubblicato in rete una prima immagine renders di Oppo Reno 8 e, osservandola, possiamo notare una certa somiglianza con l’ultimo device a marchio OnePlus, il OnePlus 10 Pro.

Oppo Reno 8 è in arrivo: un sosia di OnePlus 10 Pro?

Sappiamo che Oppo ha ormai acquisito OnePlus e le prime conseguenze di tutto ciò le abbiamo viste ad esempio sull’interfaccia utente installata sui device di OnePlus. A quanto pare, però, tra le altre conseguenze potrebbero esserci anche notevoli somiglianze dal punto di vista estetico e del design.

Come già accennato, infatti, in queste ore è stato pubblicato in rete un primo renders del prossimo Oppo Reno 8. Questo renders è stato pubblicato dal leaker Digital Chat Station e, ad un primo sguardo, salta subito all’occhio la netta somiglianza con il cugino OnePlus 10 Pro. Sul retro spicca infatti un inedito modulo fotografico per Oppo uguale, per l’appunto, a quello presente sul top di gamma di casa OnePlus.

Per il momento non sappiamo con certezza se il look e il design del nuovo top di gamma di Oppo saranno effettivamente così. Nel frattempo, il presidente di OnePlus China, ovvero, Louis Li, ha subito smentito il design del prossimo Oppo, considerandolo semplicemente un fake.

Il leaker, comunque, ha rivelato anche qualche presunta specifica tecnica. Secondo quest’ultimo, il nuovo Oppo Reno 8 avrà un display da 6.55 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz e tre fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da 50 MP.