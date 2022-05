Puoi cercare i messaggi in WhatsApp inserendo parole chiave o nomi, ma si tratta dell’unica funzionalità di ricerca che offre. Secondo WABetaInfo, sembra che WhatsApp stia ora lavorando per estendere i filtri della chat agli account normali. Se queste informazioni sono accurate, potrebbe essere qualcosa che cambierà in futuro.

Per coloro che non ne sono a conoscenza, i filtri chat sono una funzionalità attualmente accessibile solo per gli account aziendali. Rende più facile per gli utenti trovare la chat che stanno cercando, consentendo loro di ordinare e filtrare i messaggi in base alle categorie non letti, contatti, non contatti e gruppi. Dunque, è una funzionalità di ricerca più ricca rispetto a quello che gli utenti standard sono ora abituati.

WhatsApp si prepara a rilasciare la funzionalità per tutti

Si presume che il motivo per cui viene reso disponibile agli account aziendali sia perché è probabile che le aziende siano in contatto con un numero significativamente maggiore di persone, la maggior parte delle quali è probabile che non siano contatti che potrebbero contattarti per chiedere informazioni. È utile per gli operatori aziendali disporre di un filtro, in quanto ciò consente loro di mantenere meglio le discussioni e le conversazioni su WhatsApp.

Siamo fiduciosi che ci siano alcuni utenti che adoreranno assolutamente avere filtri e questo rapporto suggerisce che la funzionalità potrebbe eventualmente arrivare agli account standard in un futuro non troppo lontano. Questo non vuol dire, tuttavia, che gli utenti normali di WhatsApp non possano beneficiare della funzione. Quando esattamente ciò accadrà è attualmente sconosciuto, ma è possibile che i clienti non business abbiano qualcosa da aspettarsi in un futuro non troppo lontano.