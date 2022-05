Come ben saprete mancano ancora parecchi mesi alla presentazione ufficiale del nuovo iPhone 14 da parte del colosso Apple, che dovrebbe avvenire nel mese di settembre 2022.

Nonostante questo si è già iniziato a parlare delle caratteristiche del nuovo dispositivo. Una tra tutte l’assenza del notch, che renderà il display più ampio. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple iPhone 14 non avrà il notch

A confermare questo è ancora una volta il celebre leaker Ross Young, che sul suo profilo Twitter ha parlato, con precisione, della diagonale dei prossimi iPhone: iPhone 14 Pro avrà uno schermo da 6,12 pollici (contro i 6,06 pollici di iPhone 13 Pro), mentre iPhone 14 Pro Max avrà una diagonale di 6,69 pollici (contro i 6,68 pollici di iPhone 13 Pro Max).

Questo aumento di dimensioni sarà dovuto non solo all’abbandono del notch e dunque all’arrivo del foro per Face ID e fotocamera, ma anche a cornici leggermente più ristrette rispetto alla passata generazione di iPhone, stando a quanto dice Ross Young. In particolare, da precedenti rumor sappiamo che iPhone 14 Pro Max avrà cornici di 1,95 mm, contro i 2,42 mm di 13 Pro Max.

Come anticipato precedentemente mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale, ma sicuramente i rumors non finiranno qui. Non appena ci saranno altre notizie torneremo ad aggiornarvi.