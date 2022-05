Il Metaverso di Meta, ex Facebook, sta per essere sfidato. Samsung sta lavorando a nuove tecnologie che sfruttano la realtà virtuale e aumentata per compiere un primo passo verso la sua affermazione nel settore. Il colosso sudcoreano ha intenzione di procedere con la creazione e il lancio di un primo visore AR e VR.

Samsung Galaxy: un visore AR e VR farà il suo ingresso in scena a breve!

Soltanto il mese scorso sono emersi in rete due brevetti depositati da Samsung che riportavano le diciture Galaxy VR e Galaxy 360. I documenti hanno dato modo di apprendere la volontà del colosso di impegnarsi nella realizzazione di un primo visore dedicato alla realtà virtuale e aumentata. Oggi ulteriori voci dimostrano che l’intenzione dell’azienda potrebbe essere reale e già in via di sviluppo.

Samsung potrebbe voler impegnarsi nella creazione di dispositivi dedicati alla realtà mista per poi passare alla messa a punto del suo metaverso da utilizzare contro Meta. L’azienda nei prossimi mesi potrebbe fornire maggiori informazioni sul suo visore e sulle sue future mosse ma non sembrano esserci dubbi. In svariate occasioni, il colosso ha esplicitamente reso noti i suoi programmi: inizialmente con il lancio di accessori legati all’impiego della realtà virtuale, in seguito dichiarando di voler rilasciare nuovi dispositivi da utilizzare nel metaverso.

I dettagli sul visore in cantiere non sono chiari ma potrebbe mancare davvero poco al diffondersi di maggiori informazioni sul suo design e sulle specifiche tecniche. Chissà se Samsung sarà in grado di suscitare maggior curiosità di Apple ormai prossima al lancio del suo primo visore AR e VR?!