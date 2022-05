Microsoft ha lanciato ufficialmente Xbox Everywhere, un concetto che consentirebbe ai clienti di giocare ai giochi cloud Xbox su quanti più dispositivi possibile. Inoltre, la strategia è quella di separare i giochi su cloud Xbox dai giochi Xbox. Di conseguenza, le persone potranno giocare gratuitamente alle proprie librerie di giochi. Il primo banco di prova, ad esempio, è stato ‘Fortnite’, ma si vocifera anche che Microsoft stia lavorando a un servizio di streaming.

Il team Xbox sta lavorando a stretto contatto con Samsung, secondo Jeff Grubb, insider di VentureBeat. Le aziende stanno collaborando alla creazione di un’app di streaming Xbox per questi ultimi televisori. Naturalmente, Samsung è attualmente il principale produttore di TV al mondo, quindi sembra che se Microsoft vuole sopravvivere, deve abbracciare Samsung, Sony e altre piattaforme.

Microsoft svilupperà forse un nuovo dispositivo

Grubb riferisce che Microsoft sta sviluppando un dispositivo di streaming. Questo potrebbe essere un cilindro come alcuni vecchi dispositivi Roku: dovrebbe consentirti di riprodurre in streaming giochi e film contemporaneamente. L’obiettivo è rendere i giochi accessibili al maggior numero di persone possibile e raggiungere 3 miliardi di giocatori in tutto il mondo, quindi stanno investendo molto nel cloud computing, sia per servire i giocatori in modo che possano giocare come vogliono, sia per servire i creatori in modo che possano raggiungere un pubblico nuovo e più ampio.

La società ha anche ampliato i servizi di cloud gaming in Messico, Giappone, Australia e Brasile. Il tasso di esperienza di gioco nel cloud è stato così alto nelle prime due settimane che la domanda dei fan ha superato la capacità del server. Secondo Grubb, la scatola di streaming Xbox e l’app Samsung saranno disponibili entro il prossimo anno. Al momento non ci sono informazioni formali al riguardo.