Nel corso del 2022 la nota azienda automobilistica tedesca BMW festeggerà i 50 anni della divisione di veicoli M. Tra questi, ci sarà la nuova generazione della BMW M2 e quest’ultima dovrebbe debuttare entro quest’anno. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la vettura è stata avvistata in nuove foto spia ritraenti anche l’abitacolo.

BMW M2: la nuova vettura dell’azienda avvistata in nuove foto spia

La prossima generazione della BMW M2 è stata avvistata su strada in alcune foto spia. Queste ultime, in particolare, ci hanno rivelato non solo l’aspetto estetico esteriore ma anche l’interno dell’abitacolo.

Dalle foto, nonostante ci siano alcuni telo per nascondere ciò che è presente, è possibile scorgere ad esempio la presenza di due display, di cui uno adibito alla strumentazione digitale e uno adibito al sistema di infotainment, il quale dovrebbe integrare la piattaforma iDrive 8. Per quanto riguarda l’estero del veicolo, dalle foto possiamo scorgere un nuovo disegno per i gruppi ottici, un doppio rene leggermente diverso e un paraurti con delle prese d’aria di dimensioni maggiori rispetto a quanto visto sulla precedente generazione.

Parlando invece di prestazioni, sappiamo che la nuova BMW M2 avrà un motore a 6 cilindri biturbo da 3 litri in grado di erogare una potenza molto elevata di 450 CV. Oltre a questo, sappiamo che la vettura dovrebbe arrivare anche in una versione denominata Competition.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici prima che arrivi la data della presentazione. Vi ricordiamo comunque che il debutto di questo nuovo veicolo targato BMW si terrà nel corso del 2022.