Netflix: l'autore di "Men in black" cerca comparse per nuovo film, affrettatevi!

Nel 2019 nasceva grazie al regista Gary Gray e al produttore esecutivo Steven Spielberg un film iconico, nonché quarto capitolo della saga. Tutti ricordiamo il primo “Men in black”, ma anche questo non fu da meno. Tuttavia, dopo il grande successo della saga, Gray ha intenzione di replicare lo stesso con un nuovo film ambientato a Venezia e diretto su Netflix. Si ricercano quindi attori intenzionati a fare da comparsa nelle scene arricchite dal protagonista Kevin Hart.

Netflix: tutti i dettagli emersi sul nuovo film in arrivo

Il nome del film è Lift e verrà ideato e prodotto da Daniel Kunka, Simon Kinberg e Audrey Chon per Genre Pictures, Matt Reeves e Adam Kassan per 6th & Idaho, e Hart e Brian Smiley per HartBeat Productions.

La trama ruoterà attorno ad un ladro maestro che viene “corteggiato” dalla sua ex ragazza e dall’FBI per portare a termine una rapina impossibile con il suo equipaggio internazionale su un 777 in volo da Londra a Zurigo. L’obiettivo è prevenire un attacco terroristico. Lift rientra nella partnership creativa di Hart e HartBeat Productions con Netflix. Attualmente si sta producendo anche la commedia Me Time con Mark Wahlberg e Regina Hall. Anche 6th & Idaho del regista di Batman Reeves ha un accordo con Netflix.

Quanto alle richieste del regista in arrivo a Venezia, egli è alla ricerca di ben quattrocento comparse vestite da Carnevale le quali dovranno riempire piazza San Marco per le riprese delle giornate di lunedì e martedì.

Faranno parte del cast: Vincent D’Onofrio (The Eyes of Tammy Faye, Godfather of Harlem, The Unforgivable), Úrsula Corberó (Money Heist, Snake Eyes) e Billy Magnussen (No Time to Die , Game Night). Ma anche Yun Jee Kim (L’ultima imperatrice), Viveik Kalra (Accecato dalla luce ), Paul Anderson (Nightmare Alley, Peaky Blinders) e ovviamente Kevin Hart.

Il set si sposterà in diverse parti di Venezia, dall’area marciana al Rio dell’Arsenale a Rialto.