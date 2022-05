Unieuro mette letteralmente le ali agli sconti, con un volantino che vuole essere sicuramente una delle migliori soluzioni a cui potersi affidare, nell’ottica di spendere poco, e di godere nel contempo di prestazioni elevatissime.

Tutti coloro che vorranno accedere agli ottimi prezzi bassi, devono comunque sapere essere necessario recarsi in un negozio, oppure collegarsi al sito ufficiale. Questa seconda opzione è preferita alla precedente, soprattutto per la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro shock: solo oggi tantissimi sconti speciali

La campagna promozionale risulta essere attiva fino al 19 maggio 2022, senza limitazioni o vincoli particolari in termini di scorte effettivamente raggiungibili. I modelli di smartphone in promozione sono innumerevoli, partono ad esempio dai più costosi Galaxy S22 a 929 euro, o Galaxy S21+ a 699 euro, per scendere verso la più comune ed abbordabile fascia media.

Qui sarà possibile approfittare di un buon quantitativo di riduzioni di prezzo, come Honor X8 in vendita a soli 259 euro, passando per Oppo A16, Redmi 9C, Xiaomi 11T, Redmi Note 11 o anche Redmi Note 10. I prodotti possono essere acquistati, come anticipato, sia online che in negozio, senza costi aggiuntivi o differenze degne di nota.

Ricordiamo solamente che le condizioni di vendita restano pressochè invariate rispetto al passato, ovvero sono prodotti con garanzia di 2 anni, ed anche disponibili nella loro variante no brand, che prevede quindi aggiornamenti decisamente più tempestivi.