Avatar 2: James Cameron ora fa sul serio, il sequel dell'iconico film ci sbalordirà

Nel Dicembre 2021, dopo circa 10 anni, si iniziava a parlare della possibilità di un sequel di Avatar. Ebbene, ora la notizia è concreta: il film che fece innamorare tutti arriverà presto sui grandi schermi. Quando? Esattamente un anno dopo, nonché nel 2022. Scopriamo insieme i primi spoiler di Avatar 2.

Avatar 2: tutto ciò che non sapete sulla nuova uscita e quando arriverà

Cameron un anno fa aveva già le idee piuttosto chiare. Egli prometteva: “I sequel saranno la storia di una famiglia, o una storia sulla famiglia. Il tema è quello che i genitori fanno per tenerla unita. Dico sempre che i film di Jim hanno temi universali e, in fin dei conti, non c’è un tema più universale di quello della famiglia“. Dopodiché lanciava una bomba pazzesca: “Quando non giro film studio gli oceani, lo sapete, è la mia seconda grande passione. E quindi mi sono detto: perché non unire le mie due grandi passioni in un solo gigantesco progetto?”. E così è stato.

Nel 2022 Cameron ha riconfermato tutto durante il primo trailer ufficiale in proiezione esclusiva durante l’evento CinemaCon di Las Vegas. In primis l’elemento dell’acqua regnerà sovrano, difatti il titolo sarà proprio Avatar 2: The Way of Water.

Dalle prime anticipazioni si evince che in Avatar 2 il popolo Na’vi sarà maggiormente integrato con quello degli umani, ed è proprio all’interno di questo contesto che Jake Sully e Neytiri (Sam Worthington e Zoe Saldaña) daranno vita a una loro famiglia. La loro prole molto probabilmente sarà per metà umana e per metà Na’vi, a seguito di un patrimonio genetico ibrido.

Quanto al cast, vedremo volti veterani ma anche nuovi arrivi. Ci saranno: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Giovanni Ribisi e Sigourney Weaver, e le novità Edie Falco, Cliff Curtis, Oona Chaplin e Kate Winslet.

Ovviamente le riprese di Avatar 2 e di Avatar 3 sono già terminate, con l’uscita nelle sale del secondo capitolo prevista per il 2022 e quella del terzo per il 2024. Ma non finisce qui, perché nel 2026 e nel 2028 arriveranno anche il quarto e il quinto.