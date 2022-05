A fine aprile Sony ha annunciato ufficialmente tutti i videogiochi inclusi gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di maggio. A partire dalla giornata di ieri 3 maggio, i nuovi titoli sono finalmente disponibili al download. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus: finalmente disponibili al download gratuito i videogiochi di maggio per tutti gli abbonati

Qualche giorno fa il colosso giapponese ha svelato i titoli dei videogiochi inclusi nell’abbonamento a PlayStation Plus. Ora, gli utenti abbonati al servizio potranno finalmente scaricare sulla propria console in maniera totalmente gratuita i giochi in questione.

Tra questi, come aveva anticipato l’azienda e come avevano anticipato i rumors e le indiscrezioni dei giorni scorsi, c’è il nuovo titolo della serie di simulazione calcistica targata EA Sports, ovvero FIFA 22, il quale porta con sè diverse novità rispetto alle precedenti versioni. Seguono poi nella lista i videogiochi Tribes of Midgar e Curse of the Dead Gods. I primi due titoli, in particolare, sono disponibili al download sia sulla console PS4 sia sulla console PS5. L’ultimo titolo, invece, è disponibile al download soltanto sulla console PS4.

Vi ricordiamo inoltre che a breve debutterà ufficialmente anche in Italia la nuova versione del servizio in abbonamento PlayStation Plus. In particolare, a partire dal prossimo 22 giugno 2022 gli utenti potranno scegliere tra tre diversi piani ognuno con prezzi e caratteristiche differenti in modo da dare agli utenti una scelta più ampia e senza spendere troppo. Si tratta dei piani PlayStation Plus Essentials, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.