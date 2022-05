Microsoft ha compiuto un grande sforzo per incoraggiare più persone a utilizzare Edge. Alcuni dei metodi utilizzati per raggiungere tale obiettivo sono stati accolti con meno entusiasmo di altri, ma il suo tentativo più recente in tal senso potrebbe rivelarsi un’utile aggiunta al software a lungo termine. Come affermato in una pagina di supporto ottenuta da The Verge, l’azienda sta aggiungendo un servizio VPN integrato gratuito con il marchio Edge Secure Network al suo browser web, che sarà presto disponibile.

La tecnologia, secondo l’azienda, crittograferà la tua connessione Internet. Utilizzando questa funzione, puoi mantenere le tue informazioni al sicuro dal tuo provider di servizi Internet. Edge Secure Network, come la maggior parte delle VPN, può essere utilizzata per mascherare la tua posizione geografica, consentendoti di accedere a servizi che altrimenti non sarebbero disponibili nella nazione in cui risiedi o stai visitando se dovessi utilizzarli.

Microsoft Edge, ecco come usare la VPN

Se ti ritrovi a viaggiare regolarmente, è probabile che Edge Secure Network non sia sufficiente per sostituire una VPN commerciale. Puoi utilizzare solo 1 GB di dati al mese utilizzando questa funzione. Un altro punto importante da menzionare è che avrai bisogno di un account Microsoft per accedere al servizio. Microsoft non ha ancora iniziato a testare la rete privata virtuale (VPN). Tuttavia, una volta abilitata la funzione, potrai attivarla facendo clic sull’icona dei tre punti in Edge. La VPN può essere attivata utilizzando una nuova opzione di menu denominata “Rete sicura”. Non appena avrai terminato la navigazione, il computer si spegnerà immediatamente.