Lucas Rizzotto è noto per il suo canale YouTube Lucas Builds the Future, in cui pubblica video sulla tecnologia, andando dalla realtà virtuale fino ai videogiochi.

All’inizio di questo mese, Rizzotto ha pubblicato un thread su Twitter ora virale in cui descriveva in dettaglio come ha deciso di ricreare un amico immaginario d’infanzia: un forno a microonde che ha chiamato Magnetron. Ha anche pubblicato un video sull’esperienza sul suo canale YouTube.

Per fare ciò, ha acquistato un forno a microonde e ha detto che intendeva fonderlo con GPT-3, un sofisticato sistema di intelligenza artificiale sviluppato dalla società di ricerca sull’IA OpenAI fondata da Elon Musk.

GPT-3 è progettato per imitare il linguaggio umano. Durante il suo sviluppo, GPT-3 ha ricevuto grandi quantità di dati. Tutto, dagli articoli di Wikipedia ai post di Reddit agli articoli di notizie.

Sulla base di ciò che ha appreso, l’IA può mettere insieme diversi tipi di frasi, articoli di notizie, persino conversazioni. A partire dal 2020, le persone potevano iscriversi per giocare con GPT-3 secondo il notiziario tecnico Vox, ma c’era una lista d’attesa.

Per trasformare GPT-3 in una buona imitazione del suo amico d’infanzia, Rizzotto ha detto di aver scritto un intero retroscena a cui l’IA potrebbe fare riferimento per rimanere nel personaggio. Nel thread di Twitter, Rizzotto ha affermato di aver scritto un “libro di 100 pagine che descrive in dettaglio ogni momento della vita immaginaria di Magnetron” e lo ha dato all’IA come suggerimento.

Involontariamente è stato quindi creato un “microonde intelligente” che aveva la capacità di essere azionato da comandi vocali. Ha detto di averlo poi modificato in modo che GPT-3 potesse anche inviare comandi al microonde. Ha anche impostato un sistema di riconoscimento vocale in modo da poter comunicare avanti e indietro con GPT-3 tramite la sua voce.

Rizzotto ha descritto le conversazioni con la sua nuova IA a microonde come “bellissime e inquietanti” e che GPT-3 ha creato l’illusione di essere una persona reale. Con il tempo, il microonde “ha mostrato improvvise esplosioni di estrema violenza nei miei confronti“, ha detto lo YouTuber.