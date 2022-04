28 aprile 2022, poche ore è stato presentato il nuovo smartphone pieghevole Huawei Mate XS2, design incredibile e tanta tecnologia a bordo.

Huawei: Mate Xs2 vi lascerà senza fiato

Un miracolo tecnologico, questa la definizione più esatta per il lavoro svolto dagli ingegneri Huawei sul nuovo Mate XS2.

Presentato in Cina oggi 28 aprile 2022, si presenta con un design incredibile e un display esterno avvolgente.

I tecnici hanno lavorato incessantemente per realizzare un nuovo meccanismo di chiusura, una nuova cerniera più resistente nel tempo con bordi assottigliati per impedire l’infiltrazione di agenti esterni come polveri che potrebbero danneggiare il meccanismo.

Il display OLED da 6,5 pollici una volta esteso ha una diagonale di 7,8 pollici e qui troviamo il miracolo tecnologico ovvero nessuna piega visibile come avviene sui Galaxy fold di Samsung.

Il refresh rate è a 120 hertz, con risoluzione di 2480*2200.

Confermato il processore Snapdragon 888, purtroppo 4g, ma si tratta comunque di una soluzione più che accettabile.

Il comparto fotocamere è al top, come sempre in stile Huawei, con un sensore principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 13MP e un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3X e digitale 30X. La camera frontale è una 10MP all’interno del foro nel display.

La batteria assicura un’ottima autonomia con i suoi 4.880 mAh con ricarica rapida a 66W.

I tagli di memoria proposti sono due: la versione con 8gb di ram e 256GB di memoria interna è proposto al prezzo di 1430 euro ( conversione dal prezzo in valuta cinese). Il top è la versione 12/512 con un costo di 1870 euro. Al momento non è dato sapere se Huawei deciderà di commercializzare il device anche sul mercato europeo.