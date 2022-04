È ora di dire addio al launcher di giochi per PC di Bethesda. I giocatori possono ora trasferire la loro collezione di giochi, oltre a DLC, valuta virtuale, oggetti di gioco e elenco di amici, sul proprio account Steam a partire da oggi. Gli utenti hanno tempo fino all’11 maggio per giocare al launcher per PC Bethesda a loro piacimento. Dopo tale data il launcher per PC non sarà più accessibile. Gli utenti possono, tuttavia, continuare ad accedere ai propri account Bethesda.net e spostare i propri titoli su Steam dopo l’11 maggio.

I giocatori che sono pronti a muoversi dovrebbero prima leggere le ampie linee guida disponibili sul sito web di Bethesda. I giochi e gli acquisti esistenti degli utenti saranno disponibili gratuitamente su Steam. Tuttavia, tieni presente che il processo di trasferimento può essere difficile. Sebbene la maggior parte dei salvataggi di gioco venga trasferita automaticamente, alcuni potrebbero richiedere ai giocatori di caricarli manualmente su Steam.

Bethesda sta rilasciando alcuni giochi su Steam

I giocatori di DOOM Eternal, ad esempio, dovranno copiare manualmente i file salvati nella loro cartella Steam. I giocatori di Fallout 76 dovrebbero essere consapevoli del fatto che è disponibile un’utilità speciale per assistere con la migrazione, oltre a un’esaustiva FAQ che dovrebbero leggere prima. Wolfenstein: Youngblood non è attualmente disponibile per il trasferimento, quindi i giocatori non potranno trasferire i loro progressi da quel gioco a Steam. Le skin e i DLC di gioco, d’altra parte, dovrebbero essere trasferiti normalmente.

Anche se spostare la tua collezione può sembrare scomodo, Bethesda sta rendendo disponibili per la prima volta una manciata di nuovi giochi su Steam. Tra questi ci sono The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls Daggerfall, il Creation Kit per Fallout 4 e Skyrim Special Edition e Wolfenstein: Enemy Territory. Il server di test pubblico per Fallout 76 è ora disponibile anche su Steam.