I prodotti sono quasi gratis per tutti gli utenti di Esselunga, la nuova campagna promozionale convince i consumatori all’acquisto, data la presenza di importantissime riduzioni di prezzo, applicate su una buona varietà di modelli.

La soluzione che troverete nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva in esclusiva nei negozi fisici sparsi per il territorio, in quanto non è possibile fruirne direttamente sul sito ufficiale. Indipendentemente da ciò, è bene ricordare che gli acquisti comprendono anche la solita garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Esselunga: che occasioni, ecco i prezzi più bassi

Prezzi concorrenziali per tutti da Esselunga, con il nuovissimo volantino, infatti, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un particolare smartphone, disponibile ad una cifra decisamente più bassa del normale. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 11, un dispositivo lanciato sul mercato da pochissimi mesi, ma già oggi disponibile a soli 189 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna (completamente espandibile tramite microSD).

Tutti gli interessati, devono comunque sapere disporre anche di un ampissimo display AMOLED da 6,43 pollici, affiancato da un processore octa-core con 4GB di RAM, ed un comparto fotografico di tutto rispetto. Questi è composto da svariati sensori, con il principale da ben 50 megapixel, utile per scattare istantanee di altissimo livello e qualità, senza dimenticarsi dell’ottima batteria da 5000mAh, per una maggiore autonomia. Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato solamente in negozio.