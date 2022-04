Coop e Ipercoop proseguono con il ritiro di alcuni di prodotti ritenuti infetti e contaminati, e possibilmente dannosi per la salute dell’uomo, come sta accadendo in tantissime altre realtà sul territorio nazionale.

Come ben sapete, al centro della bufera si è trovata Ferrero, con le numerose problematiche relative alle uova Kinder, ed alla possibile presenza di salmonella in alcuni lotti prodotti in Belgio. Oggi è il turno di alcuni marchi di gelati molto diffusi, stiamo parlando di M&M’s, Mars, Twix e Bounty; secondo quanto comunicato, i lotti presenterebbero un quantitativo di ossido di etilene superiore ai limiti di legge. Nel caso in cui li abbiate acquistati nel breve periodo, consigliamo di controllare in negozio quali sono i modelli coinvolti, ed eventualmente riconsegnarli per ricevere in cambio un rimborso.

Su Amazon i prezzi sono sempre più bassi, scopriteli subito con i codici sconto gratis e tantissime offerte speciali, grazie al nostro canale Telegram.

Coop e Ipercoop: scoperte le offerte da non perdere

Nello stesso periodo, da Coop e Ipercoop è stato comunque attivato un volantino veramente pazzesco, nonché ricchissimo di prezzi molto bassi, anche legati al mondo della tecnologia generale. In particolare possiamo acquistare un ottimo Oppo Find X3 Lite, dispositivo dalle prestazioni decisamente interessanti, nonostante sia sul mercato da più di un anno, acquistabile alla modica cifra di soli 299 euro.

Coloro che saranno disposti a spendere 100 euro in più, potranno decidere di acquistare un Galaxy A53s, per poi scendere verso gli economici Galaxy A03s o anche Realme C31. La campagna promozionale la potete visionare nel dettaglio direttamente a questo link.