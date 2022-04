La prima beta pubblica di Android 13 è stata pubblicata di recente e, sebbene ci siano numerosi aggiornamenti e miglioramenti, ci sono ancora elementi segreti che vengono ancora rivelati.

Se le nuove animazioni multimediali, le autorizzazioni dei file migliorate e una nuova sovrapposizione di appunti non sono sufficienti per catturare la tua attenzione in questa edizione beta, forse un nuovo scanner di codici QR lo farà. Lo scanner di codici QR rivisto, d’altra parte, non è del tutto nuovo, essendo apparso in precedenza in un’anteprima per sviluppatori rilasciata all’inizio di quest’anno.

Android 13, alcune novità verranno presentate a Google I/O

Quindi, cosa distingue il nuovo scanner di codici QR da quello presente nell’app nativa della fotocamera? Secondo Android Police, il nuovo scanner è significativamente più veloce, rilevando, scansionando e recuperando informazioni dai codici QR a una velocità maggiore. Il nuovo scanner fornisce anche ulteriori informazioni su come utilizzerà i dati ottenuti da un codice QR.

Lo fa informando gli utenti quali app verranno utilizzate per aprire il collegamento connesso. Ciò consente ai consumatori di prendere decisioni più informate durante l’apertura dei codici QR, proteggendo sia l’utente che il dispositivo da attacchi potenzialmente dannosi. Naturalmente, questa non è l’aggiunta più emozionante ad Android 13, ma dovrebbe essere uno strumento utile per coloro che lo utilizzano regolarmente.

Anche se non è chiaro quando Google consegnerà Android 13 al grande pubblico, ulteriori dettagli dovrebbero essere rivelati alla sua prossima conferenza degli sviluppatori, Google I/O, che si terrà l’11 e il 12 maggio. Puoi ottenere l’accesso anticipato ad Android 13 iscrivendo il tuo smartphone compatibile al programma Android Beta. Google Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL e Pixel 4 sono ora supportati dalla versione beta. A titolo di cautela, il software è ancora in fase di sviluppo e potrebbe contenere bug o altri problemi di stabilità. Si prega di procedere con cautela durante l’installazione su un dispositivo principale.