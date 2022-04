Microsoft ha rivelato una serie di miglioramenti alla funzione Auto HDR nei giochi Windows 11. Ora puoi personalizzare il livello dell’effetto HDR, abilitarlo o disabilitarlo facilmente e altro ancora con gli ultimi aggiornamenti all’app Xbox Game Bar. Alcune delle nuove funzionalità sono attualmente disponibili per tutti gli utenti, mentre altre sono disponibili solo per gli sviluppatori.

Se non hai familiarità, Auto HDR è una funzione che consente ai giochi che non supportano nativamente l’HDR di beneficiare di display compatibili con HDR. Ha debuttato con Windows 11 ed è una delle principali funzionalità del nuovo sistema operativo per i giocatori. Ovviamente, se un gioco supporta l’HDR in modo nativo, non sarà influenzato da questa funzionalità.

Windows 11, l’aggiornamento è già disponibile

La nuova funzionalità Auto HDR è una nuova opzione disponibile nell’interfaccia della barra di gioco Xbox. Puoi usare la funzione per controllare quanto sono luminosi o scuri i colori nel tuo gioco. L’intensità HDR automatica viene mantenuta per ogni gioco, consentendoti di avere livelli diversi per giochi diversi senza dover passare da uno all’altro ogni volta che ne avvii uno. Questa opzione può essere trovata nella sezione Funzioni di gioco delle impostazioni della barra di gioco.

Questa sezione include anche una nuova opzione per disabilitare o abilitare completamente Auto HDR. Questa opzione era precedentemente disponibile solo nell’app Impostazioni di Windows11, ma ora è un po’ più semplice accedervi mentre si è nel mezzo di un gioco, il che è un’ottima regolazione.

Queste due funzionalità sono attualmente disponibili per tutti gli utenti di Windows 11, ma se sei un Windows Insider, puoi accedere a impostazioni in più. Microsoft mira a abilitare il supporto multi-GPU per i giochi Auto HDR, come i sistemi che utilizzano la tecnologia SLI di NVIDIA o AMD CrossFire. Ciò dovrebbe consentirti di utilizzare Auto HDR in più giochi in esecuzione in questa configurazione.