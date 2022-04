Queste ultime settimane sono state davvero burrascose per il noto marchio produttore di cioccolato Ferrero. Come sappiamo, infatti, sono stati segnalati in Europa e anche in Italia diversi casi di salmonellosi a causa della presenza del batterio in numerosi prodotti Kinder. Nel nostro paese il Ministero della Salute ha deciso di ritirare alcuni prodotti provenienti dallo stabilimento Ferrero di Arlon in Belgio. Ora, però, si è aggiunto alla lista un altro prodotto appartenente ad un altro marchio.

Il Ministero della Salute ha ritirato anche un uovo di Pasqua di un altro marchio

La nota azienda Ferrero è stata sotto ai riflettori a causa della tremenda vicenda legata alla presenza del batterio della Salmonella in alcuni suoi prodotti a marchio Kinder. Come già detto in un precedente articolo, infatti, sono stati ritirati dal mercato italiano diversi prodotti, tra cui Kinder Happy Moments e Kinder Schoko Bons.

Ora, però, il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dagli scaffali dei supermercati italiani anche un uovo di Pasqua. Si tratta del Loving – Uovo di Pasqua vegan senza lattosio prodotto da GMF F.lli Oliviero srl a Monteforte Irpino (Avellino) e facente parte del lotto L22 035.

A differenza dei prodotti a marchio Kinder, però, il richiamo è stato dovuto alla presenza di possibili allergeni (tra cui latto-derivanti) che potrebbero risultare piuttosto dannosi per tutte le persone intolleranti al lattosio. Tutti coloro che hanno acquistato questo prodotto e sono intolleranti al lattosio sono dunque invitati a riportarlo presso il punto vendita da cui lo hanno acquistato.