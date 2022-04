A marzo, OnePlus ha rilasciato la prima build stabile di OxygenOS 12 basata su Android 12 per la famiglia OnePlus 8 e OnePlus 9R. Le versioni europee di OnePlus 8 hanno recentemente ricevuto un aggiornamento sotto forma di una nuova build. Tuttavia, sembra che il software sia stato sviluppato a metà e pieno di errori e incoerenze, poiché i clienti hanno segnalato una serie di problemi dopo l’installazione dell’aggiornamento ad Android 12.

OnePlus ha ora pubblicato una nuova build di OxygenOS 12 per le serie OnePlus 9R e OnePlus 8, che migliora l’aggiornamento precedente con alcune ottimizzazioni e correzioni di bug in più.

OnePlus: l’aggiornamento è disponibile per OnePlus 8 e 9R

Secondo una serie di post sui forum della community di OnePlus, l’ultimo aggiornamento stabile di OxygenOS 12 (numero build C.16) per OnePlus 8, 8 Pro, 8T e OnePlus 9R ha iniziato a essere distribuito gradualmente in tutto il mondo. Nell’aggiornamento sono incluse diverse modifiche.

Sono state migliorate le prestazioni di durata della batteria ed il consumo di energia in alcuni casi. Sebbene il log delle modifiche sia piuttosto breve, prevediamo una serie di modifiche nascoste per risolvere i bug. Alcuni utenti hanno notato errori di SafetyNet dopo l’installazione di questo aggiornamento, tuttavia sono stati riparati automaticamente dopo alcuni riavvii. Vale la pena notare che il livello di patch di sicurezza Android sottostante è ancora marzo 2022.

Come con altri aggiornamenti di OxygenOS, OnePlus sta rilasciando l’ultima build OxygenOS 12 in più fasi per le serie OnePlus 9R e OnePlus 8. Ciò significa che la nuova versione verrà fornita prima a un numero limitato di clienti, seguita da un’implementazione più ampia nei prossimi giorni. L’aggiornamento verrà rilasciato a più clienti una volta che l’azienda avrà attestato che non ci sono gravi difficoltà con esso.