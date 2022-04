Ormai lo sappiamo: la nuova frontiera è l’energia fotovoltaica. Le innovazioni in questo ambito ci stanno aiutando a combattere delle grosse spese, contrastando i continui rincari che da qualche mese ci perseguitano.

Il Governo sta provando ad aiutare gli italiani, ma la situazione continua ad essere critica, con bollette sempre più salate e aumenti dei carburanti che diventano quasi soffocanti. Fortunatamente, c’è qualcosa che, oltre a farci risparmiare sin da subito, potrà aiutarci anche nel lungo periodo: l’installazione di pannelli solari.

Pannelli solari e pergola fotovoltaica: come possono aiutarci a risparmiare

I pannelli solari si possono usare ed essere installati in diversi modi. Il nuovo trucco per risparmiare è la pergola fotovoltaica. I costi saranno decisamente ridotti e contenuti, ma bisogna sempre rispettare precise condizioni e procedure burocratiche.

Solitamente, la pergola fotovoltaica fa parte dell’edilizia libera, salvo particolari disposizioni regionali. La prima differenza da esporre è quella riguardante la pergola dal pergolato.

La prima è libera su tutti e quattro i lati, mentre la seconda è in appoggio su un edificio esistente. La copertura non uniforme si pone alla base dell’edilizia libera; quindi, rientra tra i requisiti da rispettare per installare una pergola fotovoltaica.

Conviene installare una pergola fotovoltaica?

Prima di partire e installare tutto e subito, bisogna fare delle considerazioni. Per prima cosa, l’esposizione al sole è fondamentale per produrre energia solare, anche se si stanno testano degli escamotage anche per la notte. Inoltre, l’energia è data anche dalla potenza del pannello scelto, non solo dal Sole.

Si devono anche considerare i costi iniziali, compresi quelli di installazione, i quali potrebbero portare ad una bella spesa. Tuttavia, se guardiamo a lungo termine, è innegabile che i costi si ridurranno tantissimo, soprattutto in vista dei prossimi rincari dovuti all’approvvigionamento del gas russo.

Infine, concludiamo col dire che l’installazione di pannelli solari non è ottima solo per risparmiare energia, ma anche per salvare l’ambiente. Nel risparmio totale ci sarà anche quello di CO2, scacciando via l’emergenza climatica.