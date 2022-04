MediaWorld sa come invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, i prezzi sono bassi e sono applicati sui migliori modelli in circolazione, promettendo a tutti gli effetti un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, possono essere completati praticamente ovunque sul territorio nazionale, senza distinzioni territoriali o di soci di appartenenza. I prezzi sono applicati sui migliori prodotti, commercializzati alle più classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime aree.

MediaWorld: offerte e prezzi da cogliere al volo

Sconto World per tutti gli utenti da MediaWorld fino al 30 aprile 2022, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, promettendo un risparmio che difficilmente abbiamo visto altrove in Italia. In prima pagina scopriamo ad esempio la presenza di Xiaomi 11 Lite 5G a 269 euro, ma è sfogliandone le pagine che scopriamo l’effettiva qualità della campagna stessa.

Sarà infatti possibile acquistare l’Apple iPhone 13, il modello più recente in assoluto, al prezzo finale di 826 euro, passando anche per dispositivi decisamente più economici. Tra questi annoveriamo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Galaxy A22 a 186 euro, Redmi 9C a soli 159 euro, o anche Realme C25Y a 152 euro.

Le offerte del volantino MediaWorld non si fermano qui, se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna, dovete ricorrere alle pagine presenti a questo indirizzo, dove troverete i prezzi di vendita nel dettaglio.