Coop e Ipercoop ripartono dopo Pasqua con alcune notizie positive e negative. Partendo proprio da quest’ultime, notiamo la presenza di prodotti ritirati dal mercato, in seguito a segnalazioni importanti di pericolosità; al netto degli ovetti Kinder, sono stati aggiunti anche i gelati di Mars, M&M’s, Twix e Bounty, con la segnalazione di un livello di ossido di etilene troppo elevato (in uno dei loro ingredienti). I prodotti sono stati richiamati, se volete conoscere i lotti coinvolti, consigliamo di recarsi direttamente in negozio.

In parallelo sono anche disponibili tante nuove offerte da non perdere assolutamente di vista, proprio perchè garantiscono un risparmio ben superiore alle aspettative, sia per quanto riguarda i beni di prima necessità, che l’elettronica generale. La spesa dovrà comunque essere sempre completata nei singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Coop e Ipercoop: utenti preoccupati, ma tutto è risolto

Coop e ipercoop assecondano le richieste dei consumatori, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, al suo interno trova posto l’ottimo Oppo Find X3 Lite, acquistabile finalmente a soli 299 euro, e con la possibilità di godere ugualmente di ottime prestazioni generali.

Nell’eventualità in cui si volesse invece acquistare un prodotto Samsung o Realme, ecco arrivare Galaxy A53s a 399 euro, passando per galaxy A03 a 149 euro, oppure il molto economico Realme C31, il cui prezzo finale si aggira attorno a soli 89 euro. Le occasioni non terminano qui, per ogni dettaglio dovete aprire subito le pagine che trovate a questo indirizzo.