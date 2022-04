I preordini per F1 22 sono già aperti nonostante il nuovo titolo Codmasters e EA non arriverà ufficialmente prima di luglio. Gli appassionati non possono lasciarsi sfuggire questa edizione che rappresenta un enorme cambiamento nella serie, così come lo sono le monoposto con i nuovi regolamenti.

Come visto con il trailer di lancio di F1 22, le novità attese sono tantissime. Oltre alle nuove vetture ci sarà anche un gameplay completamente rivisto. Gli utenti potranno scegliere tra una simulazione profonda o più casual a seconda del livello di sfida da sostenere.

Il preordine di F1 22 è già disponibile per PC e console e in due versioni: Standard Edition e Championship Edition. Il prezzo della prima verione è fissato a 59,99 euro mentre quello della seconda a 89.99 euro.

F1 22 sarà disponibile sia nella versione Standard Edition che in quella Championship Edition che aggiunge alcuni bonus esclusivi



La versione Standard Edition di F1 22 contiene il gioco base, il Pacchetto iniziale F1 Life e 5.000 PitCoin da spendere nelle varie fasi di gioco. Scegliendo la Champions Edition, i bonus aumentano notevolmente.

Infatti, gli utenti che opteranno per questa versione avranno diritto a: