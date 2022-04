Da qualche giorno in rete circola una notizia che ha catturato l’attenzione di milioni di consumatori, ma che alle spalle nasconde comunque una fake news bella buona, tanto da spingere uno specifico punto vendita a minacciare di denuncia i diffusori della stessa.

Poco tempo fa, su un sito internet non registrato come testata giornalistica, è comparsa la notizia che millantava la chiusura per sempre di Conad, prima lasciando intendere che l’intero marchio fallisse, per poi riferirsi ad uno specifico punto vendita, in particolare un negozio nel territorio di Modena, che verrà sostituito come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Scoprite le migliori offerte Amazon, con anche tanti codici sconto gratis, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Conad: la fake news

I problemi si sommano ora, in quanto come copertina dell’articolo è stata riportata l’immagine del punto vendita di Corso Mazzini a San Benedetto del Tronto. I proprietari sono stati sommersi da telefonate preoccupate dei clienti, chiedendo informazioni relativamente alla loro chiusura; gli stessi sorpresi dalla notizia, hanno voluto diramare un importante e definito comunicato.

“Dopo la varie segnalazioni” relative appunto alla chiusura del loro punto vendita, “ribadiamo a gran forza che sono solo delle fake news; il nostro è un negozio a conduzione familiare, e mai sogneremo di chiuderlo, licenziando i preziosi collaboratori di cui ne fanno parte”. A questo si aggiunge la segnalazione di “quanto accaduto alla Polizia Postale, con l’obiettivo di rintracciare il più presto i colpevoli“.

Il negozio non chiude state tranquilli, ma come al solito cercate sempre le notizie in fonti verificate, non affidatevi solamente ad una singola campana.