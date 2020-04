La passa a Vodafone con il nome Special 50 Digital Edition riesce ad impressionare gli utenti proponendosi come più valida alternativa a tutte le offerte attualmente disponibili sul mercato della telefonia mobile, indipendentemente dall’operatore di appartenenza.

Distribuita esclusivamente in versione operator attack, la promo in questione nasce per essere a disposizione dei consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o di Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 10 euro, non sarà richiesta nessun’altra cifra. Allo stesso modo ricordiamo essere assente alcun tipo di vincolo contrattuale, ciò sta a significare che il consumatore potrà richiedere la portabilità verso altra azienda in un qualsiasi momento senza essere costretto a pagare penali.

Passa a Vodafone: ecco la promozione migliore

La passa a Vodafone nasconde ad ogni modo al proprio interno tantissimi contenuti, in particolare l’utente potrà sfruttare minuti e SMS illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, passando anche per 50 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile.

Il costo mensile da sostenere sarà pari a 6,99 euro per i clienti in uscita da Coopvoce o Tiscali, mentre sarà di 7 euro per i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO non citato in precedenza. Indipendentemente dalla versione scelta, ricordiamo comunque che il canone sarà da versare esclusivamente tramite credito residuo, non viene in nessun modo richiesto il pagamento con conto corrente bancario o carta di credito (potrebbe essere proposto, ma dipenderà da voi accettare oppure rifiutare). L’attivazione è possibile nei punti vendita.