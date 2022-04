A quanto pare stanno per arrivare grosse novità in casa WhatsApp. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, arriverà a breve una versione di questa app a pagamento. Fortunatamente, però, sembra che sarà riservata ad una specifica tipologia di utenti.

WhatsApp, a breve arriverà una versione a pagamento, ma forse per i clienti Business

Il noto sito web WABetaInfo ha da poco rilasciato una notizia davvero importante. Come già accennato, infatti, sembra che la nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg arriverà ufficialmente anche in una versione a pagamento.

Nello specifico, il sito web ha pubblicato uno screenshot in cui viene per l’appunto mostrata la nuova versione a pagamento di WhatsApp. WaBetaInfo non ha però citato nessuna app beta né ha rivelato ulteriori dettagli. Osservano lo screenshot si riesce comunque a capire un po’ il funzionamento di questa versione a pagamento.

Quest’ultima dovrebbe essere molto utile per sfruttare al meglio la funzionalità del multi-dispositivo. Al momento, infatti, l’applicazione supporta soltanto fino a 5 dispositivi collegati ad un account. Con la nuova versione a pagamento, invece i dispositivi collegati potranno arrivare addirittura a 10.

Si tratta di una feature che potrebbe risultare molto utile per le aziende e per tutti coloro che possiedono un account business. Per questo motivo immaginiamo che questa versione a pagamento di WhatsApp sarà destinata proprio a questa tipologia di utenti. Tuttavia, come già detto, per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito né conferme ufficiali. Nel corso delle prossime settimane emergeranno sicuramente nuovi dettagli, riguardanti soprattutto il costo di questa versione.