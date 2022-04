Da diversi giorni non si fa altro che parlare delle truffe che stanno girando tramite il web, soprattutto quelle che in poco tempo sono riuscite a rubare tanti risparmi al pubblico. È bastato infatti poco per notare che il nome della banca coinvolta in questo caso era quello di Intesa Sanpaolo.

Il noto colosso italiano dovrà pertanto prendere delle contromisure per evitare che i suoi clienti continuino a dar credito ad un messaggio phishing. L’obiettivo sarà anche in questo caso portare via le credenziali di accesso ai clienti.

Intesa Sanpaolo e la truffa che sembra un messaggio della banca: ecco com’è scritto il testo

Gentile cliente Intesa,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto Intesa.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione Intesa.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI Intesa