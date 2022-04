L’operatore virtuale CoopVoce, dopo le eSIM, ha deciso di lanciare altre novità, tra cui traffico telefonico gratis. Fino al prossimo 4 maggio 2022 infatti alcuni utenti hanno la possibilità di ottenere 20 euro di traffico in omaggio.

Per la precisione, sono coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero telefonico attivando una delle offerte Evo presenti a catalogo. Scopriamo insieme i dettagli.

CoopVoce regala 20 euro di credito omaggio

La promozione è disponibile effettuando MNP presso i negozi fisici, con Self SIM e anche attraverso la procedura online sul sito ufficiale. Si potrà ricevere un solo bonus per un massimo di due numeri telefonici (uno ciascuno). Il bonus ricevuto potrà essere utilizzato liberamente senza alcun vincolo, fatta eccezione del traffico in roaming internazionale che rimane escluso.

Come anticipato precedentemente basta attivare una delle tre offerte della gamma Evo, che vi ricordo sono Evo Voce&SMS che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 1000 SMS verso tutti al prezzo di 4.99 euro al mese con costo di attivazione a 9.90 euro. La seconda offerta è la EVO 30.

Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 30 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al costo di 6.90 euro al mese con costo di attivazione sempre di 9.90 euro. L’ultima offerta è la EVO 100 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al costo di 8.90 euro al mese con costo di attivazione sempre di 9.90 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.