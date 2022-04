Android Go di Google è disponibile da cinque anni. In verità, questa è una versione lite del sistema operativo del robottino verde per dispositivi a basso costo, con RAM limitata e memoria inefficiente. Android Go occupa meno spazio rispetto ad Android standard e solo per questa versione sono state rese disponibili versioni ridotte delle app Google essenziali.

Diversi smartphone sono stati rilasciati con il sistema operativo Android ridotto, tuttavia non è stato ben accolto. Xiaomi, invece, ha optato per provare a replicare il successo di Google ed è pronta a presentare MIUI Go. Già dal nome risulta evidente che si tratta di una versione in stile cinese di Android Go.

MIUI Go arriverà per questi smartphone

MIUI Go è rivolto a telefoni economici con RAM limitata ed è apparentemente basato su Android 11 Go Edition. In verità, il principio è lo stesso di MIUI standard: Android viene utilizzato come base e una shell proprietaria è sovrapposta. MIUI Go dovrebbe contenere anche un set di app Google leggere, come YouTube Go, Gmail Go e Google Maps Go. Occupano relativamente poco spazio e sono quindi perfetti per l’utilizzo su dispositivi a basso costo.

È probabile che il POCO C40 sia il primo smartphone MIUI Go, nonché il primo dispositivo dell’azienda dotato di un SoC a marchio JLQ. Resta da vedere quanto successo avrà una tale combinazione. In ogni caso, è improbabile che MIUI Go venga rilasciato per un solo modello di smartphone, lasciando intendere che ci sarà un gran numero di tali dispositivi.

Xiaomi ha organizzato un enorme evento di annuncio di nuovi prodotti verso la fine dello scorso anno. Gli smartphone di punta Xiaomi 12 e 12 Pro sono stati, ovviamente, il momento clou del programma. Tra le altre innovazioni, invece, troviamo MIUI 13 e la sua edizione tablet MIUI 13 Pad.

Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, ha dichiarato che la nuova skin Android si distinguerà per una maggiore privacy e sicurezza. Consentirà inoltre un’interazione più profonda tra altri dispositivi dell’ecosistema Xiaomi, come smartphone, tablet, TV, dispositivi indossabili intelligenti e altri prodotti di assistente vocale XiaoAI.