I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno presentato lunedì il suo nuovo sistema per la valutazione di rischi di viaggio.

Molte nazioni europee sono ora considerate ad “alto rischio“, insieme ad altre in tutto il mondo.

Il nuovo sistema le colloca nelle seguenti categorie:

• Livello 3: Alto rischio per Covid-19

• Livello 2: rischio moderato per Covid-19

• Livello 1: Basso rischio per Covid-19

• Sconosciuto: dati insufficienti per valutare il rischio

Il grande cambiamento arriva al Livello 4, che veniva regolarmente utilizzato per luoghi considerati ad alto rischio per i viaggiatori. Il livello 4 non sarà più utilizzato di routine per tale scopo.

Invece, un avviso di Livello 4 è riservato, nel nuovo sistema, solo a circostanze speciali.

Tali circostanze includono “dei casi estremamente elevati, o l’emergere di una nuova variante di tale preoccupazione che porterebbe al collasso delle infrastrutture sanitarie“, ha affermato il CDC. “Altri fattori che possono essere presi in considerazione includono informazioni come il tasso di vaccinazione e il tasso di ospedalizzazione“.

Il CDC non ha assegnato alcuna destinazione al livello 4 al momento.

I livelli 3, 2 e 1 saranno ancora determinati principalmente dalla precedente formula di incidenza a 28 giorni.

La revisione avviene sullo sfondo delle agenzie governative statunitensi e del pubblico che continuano a reagire e ad adattarsi a una pandemia in continua evoluzione, e talvolta in netto disaccordo.

Livello 3 del CDC

Nel nuovo sistema, la categoria di rischio “alto” di livello 3 si applica alle destinazioni che hanno avuto più di 100 casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni.

Tra i paesi di livello 3 c’è la Francia, che era il paese più visitato al mondo nel 2019 prima della pandemia, secondo l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite.

Ma anche altri sostenitori della scena europea dei viaggi rientrano nella categoria di rischio “alto”:

• Germania

• Grecia

• Irlanda

• Italia

• Portogallo

• Spagna

• Regno Unito

In tutto, c’erano poco più di 120 destinazioni al Livello 3 nel tardo pomeriggio di lunedì. Il CDC riporta circa 235 posti in totale.