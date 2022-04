Il nuovo registro delle opposizioni dedicato ai numeri mobile consentirà di non ricevere più chiamate indesiderate dal call center.

Registro Opposizioni: Sarà gratuito

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto il 27 gennaio 2022.

Entrato ufficialmente in vigore in data 13 aprile 2022 seguirà un iter burocratico di perfezionamento per poi essere a pieno regime a partire dal 1 agosto.

Ci sarà quindi un periodo di transizione dove il Ministero dello sviluppo economico si consulterà con le associazioni di categoria e gli operatori telefonici.

Il registro delle opposizioni contiene tutti i numeri di cellulare di utenti che non desiderano essere contattati per scopi pubblicitari dai call center o chiamate automatizzate.

Le aziende pubblicitarie e le compagnie call center saranno obbligati a verificare che i nominativi con relativi contatti non siano iscritti al registro, ed inoltre occorrerà fornire la lista dei numeri telefonici che andranno a contattare.

L’iscrizione potrà essere effettuata dopo il 31 luglio, giorno in cui termineranno le operazioni di preparazione, tramite telefono, format sul sito web o email.

Fino ad ora era presente solo un registro delle opposizioni per i numeri di linea fissa.

Considerato negli ultimi anni il totale passaggio dal fisso al mobile si è reso necessario creare un nuovo decreto che coprisse questi dispositivi.

Le multe per i call center scorretti possono arrivare fino a 20 milioni di euro! Mentre per le aziende al 4% del fatturato annuo. I controlli e le eventuali sanzioni saranno effettuati in base alle segnalazioni dei clienti che opportunamente iscritti al registro dovessero ricevere chiamate pubblicitarie.

Per quanto rispettabile e onesto il lavoro della maggioranza delle società di telemarketing, in tanti potrebbero aderire al servizio, così da evitare il nuovo fenomeno del momento: Pronto gentile cliente, ha mai investito nel mondo Forex?