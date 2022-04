Le migliori idee all’inizio vengono nella maggior parte dei casi sottovalutate, ma arriva un momento in cui tutto torna, persino i meriti. Ne è la prova lo studente di Harvard, che nel lontano 2004 iniziava a costruire quella che oggi è la piattaforma social più popolata e popolare al mondo nonché Facebook. Stessa fortunata sorte è stata quella del metaverso.

Pensate davvero che tutte le ciambelle escano con il buco? D’altronde non c’è vittoria senza sconfitte e dopo ben vent’anni di distanza le cose non sono cambiate affatto. Nemmeno Mark Zuckerberg è stato in grado di farcela al primo tentativo, tuttavia la determinazione con la quale continua ad investire su questo fronte non può che essere fonte d’ispirazione per un futuro garantito del suo progetto. Parlando dei dei mondi virtuali dei più grandi sono nate piattaforme, ne è un esempio potentissime come MetaverseLife di eToro.