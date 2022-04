Il lancio del visore per la realtà virtuale e aumentata di Apple sarebbe dovuto avvenire lo scorso mese ma non è stato così. La melamorsicata ha posticipato il debutto del suo primo dispositivo dedicato alla realtà mista e, stando alle ultime notizie emerse in rete, non sarà possibile conoscerlo fino al prossimo anno.

Apple: il visore per la realtà mista arriverà il prossimo anno!

Le notizie più recenti sul visore per la realtà mista di Apple provengono dall’analista Jeff Pu, secondo il quale l’azienda di Cupertino procederà con la presentazione ufficiale del suo visore soltanto nel 2023. Quest’anno, dunque, nessun dispositivo Apple per la realtà aumentata e virtuale sarà rilasciato.

L’attesa sembra essere ancora lunga ma, tenendo conto di quelle che potrebbero essere le specifiche secondo l’analista, ne varrà la pena. Apple avrebbe intenzione di rilasciare un visore dotato di ben tre display e di un totale di dieci sensori. Il dispositivo sarà in grado di percepire i gesti e associare ad essi svariate funzionalità. Inoltre, tra le peculiarità occupa un posto di rilievo il suo design che, pur riprendendo alcuni dei device Apple già in commercio, garantirà una straordinaria leggerezza.

Meno entusiasmo suscitano le informazioni in merito a quello che sarà il costo di lancio pensato da Apple. Il colosso potrebbe proporre il suo dispositivo a un prezzo di circa 3000,00 dollari, una spesa non indifferente che potrebbe imporre qualche ripensamento anche agli appassionati. Le previsioni ritengono però che le vendite del primo anno supereranno di gran lunga il milione di unità.