Oggi praticamente tutti sono su TikTok, e mentre la piattaforma per i video brevi crea dipendenza e divertimento, c’è la possibilità di contenuti impropri o dannosi nei commenti, come con qualsiasi piattaforma social. TikTok sta testando un nuovo pulsante Non mi piace nella sua area commenti per aiutare gli utenti a ‘sentirsi più in controllo delle loro interazioni’.

TikTok ha dichiarato in un post sul blog che il nuovo pulsante consentirà agli utenti di contrassegnare le osservazioni che ritengono irrilevanti o improprie. La reazione sarà mantenuta privata, visibile solo alla persona che l’ha premuta. ‘Questo feedback della community si aggiungerà allo spettro di parametri che già utilizziamo per aiutare a mantenere la sezione dei commenti costantemente pertinente e un luogo di discussione genuina’, ha osservato la piattaforma social.

TikTok si prepara a rilasciare la funzionalità

La reazione di non mi piace a un commento avverte gli algoritmi della piattaforma che qualcosa è improprio o semplicemente irrilevante nel commento. Prevediamo che un numero specifico di Non mi piace farà sì che un commento scenda nell’elenco o venga segnalato per la revisione.

Se vuoi segnalare un commento di disturbo, spam o comunque inappropriato, puoi farlo ora toccando e tenendo premuto il commento e quindi selezionando l’opzione ‘segnala’. TikTok ha anche rivelato che le notifiche che la piattaforma social invia ai creatori che ricevono ‘un’alta percentuale di commenti sfavorevoli’ sono in fase di test. I promemoria informeranno i creatori su opzioni come il filtro dei commenti, il blocco e l’eliminazione in blocco, che possono essere utilizzate per combattere i commenti indesiderati. Il social network ha anche affermato che determinerà se implementare o meno la funzione nelle prossime settimane.