Apple ha gradualmente investito in contenuti di gioco attraverso Apple Arcade, ma c’è ancora una grande industria su cui la società potrebbe investire. Secondo i brevetti più recenti dell’azienda, la società intende rilasciare il proprio controller di gioco.

Nelle ultime due settimane, l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e l’Ufficio brevetti europeo hanno rilasciato brevetti Apple relativi ai controller di gioco. I brevetti indicano che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, poiché le immagini raffigurano diversi tipi di controller. Il primo brevetto è stato rilasciato il 31 marzo e il secondo il 10 aprile.

Apple non ha rilasciato ancora informazioni in merito

In uno dei prototipi presi in considerazione dal team di ingegneri di Apple, l’azienda raffigura un allegato simile al Joy-Con di Nintendo Switch, in cui il controller è diviso in due sezioni che possono essere fissate ai lati del dispositivo. Funzionerebbe sia con l’iPhone che con l’iPad, in modalità verticale o orizzontale.

La seconda opzione è progettata specificamente per l’iPhone e funziona come una custodia pieghevole con i pulsanti all’interno. Inoltre, il case includerebbe un piccolo monitor integrato per mostrare materiale di gioco aggiuntivo o forse una tastiera touch.

Infine, i brevetti raffigurano un terzo controller di gioco con un design a joystick più tradizionale. Questo userebbe il Bluetooth per connettersi a tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad e Mac, e includerebbe un interruttore specifico per abilitare una modalità di gioco sul dispositivo o persino rispondere a un telefono durante il gioco.

Va notato che questa non è la prima volta che si ipotizza che Apple rilasci il proprio controller di gioco. Nel 2020, il leaker di Twitter L0vetodream ha rivelato che Apple stava lavorando su un joystick, ma da allora non è stato rivelato nulla. Ovviamente, con Apple Arcade e Apple TV, un prodotto in quell’area avrebbe perfettamente senso.