Samsung è solita offrire delle alternative per ogni gamma di prodotti. Per il Galaxy Watch 5 al momento ci sono due opzioni: la variante classica e quella sportiva. Nuove voci suggeriscono che la società potrebbe prendere in considerazione un terzo modello per la sua serie di Galaxy Watch, puntando molto alla batteria.

Secondo alcune fonti potrebbe essere in arrivo il “Galaxy Watch 5 Pro“. Sebbene ci siano pochi dettagli e conferme ufficiali a riguardo, le speculazioni potrebbero rivelarsi veritiere. Secondo quanto riferito, il modello Pro sfoggerà una batteria da 572 mAh. Un grande salto in avanti rispetto alle celle da 361 mAh presenti negli smartwatch dell’anno scorso. La durata della batteria potrebbe aumentare notevolmente.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: alcune voci suggeriscono l’arrivo di un nuovo smartwatch che punta alla batteria

A parte il numero del modello – SM-R925 – qualsiasi altra voce che potrebbe confermare un modello “Pro” rimane avvolta nel mistero. Naturalmente, a pochi mesi dal lancio, ci sono molte ragioni per essere scettici sull’arrivo di un dispositivo indossabile di tipo premium. Il Classic è molto simile. Inoltre, non è chiaro se ci sia domanda sul mercato per dispositivi indossabili di questo genere.

Apple – di gran lunga il nome più in voga per gli smartwatch, anche se i suoi prodotti funzionano solo con iOS – ha mantenuto i suoi prezzi di partenza al di sotto della soglia dei 500 dollari. Questa cifra potrebbe essere quella cui aspirerebbe Samsung con un probabile Galaxy Watch 5 Pro. SamMobile ritiene che l’arrivo di questo dispositivo sia alquanto improbabile. L’anno scorso, la società ha utilizzato l’evento per i suoi dispositivi pieghevoli per presentare la serie Galaxy Watch 4. Ci aspettiamo che questa strategia si ripeta nel 2022.