Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dai malware, i piccoli software dannosi fatti circolano all’interno del web nel tentativo di infettare il maggior numero di devices possibile con l’obiettivo ovviamente di rubare loro tutti i dati salvati in memoria.

Per insediarsi all’interno del dispositivo questo tipo di software dannoso sfrutta come vettori delle banalissime applicazioni camuffate come legittime le quali però, una volta installati, assumono il controllo del dispositivo iniziando a rubare tutto il suo contenuto, per poi inviarlo presso un server remoto dove il creatore del software potrà visionarlo in tutta comodità.

Onde evitare di incappare in questo tipo di pericoli il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di prestare attenzione a cosa scaricate e magari di leggere prima le recensioni in modo da vedere se qualche utente sfortunato ha già avuto questa sfortuna prima di voi.

App malware da non scaricare assolutamente