Banche e Banca Popolare sotto assedio: il messaggio porta via soldi in questo modo

Diverse banche si ritroverebbero purtroppo a dover indicare ai suoi clienti ancora una volta qual è la strada per uscire dal problema.

Un nuovo tentativo di phishing avrebbe condotto tante persone a perdere i loro soldi direttamente dal conto corrente. In basso trovate il messaggio incriminato che sta girando rapidamente.

Banche: cercate di evitare il nuovo tentativo di phishing, ecco cosa sta succedendo

È tornata la truffa phishing che già diversi mesi fa riuscì a rubare i soldi dei conti correnti diversi utenti di alcune banche. Si tratta di un messaggio ben elaborato che sembra arrivare dalla banca, il quale vuole solo le vostre credenziali.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :