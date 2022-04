Gli italiani che hanno un conto attivo presso una delle principali banche della nostra nazione devono prestare molta attenzione a non diventare vittime di una serie di tentativi di truffa da parte dei malintenzionati. Nel corso di queste settimane primaverili, infatti, proseguono gli episodi di phishing dei cybercriminali del web.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

La tecnica adottata da parte degli hacker è sempre la stessa ed oramai può essere considerata ben rodata. Le truffe per le principali banche in Italia avvengono attraverso l’invio di mail o SMS. I cybercriminali, fingendosi parte del gruppo assistenza delle diverse banche, porgono ai lettori l’accredito di somme importanti sul proprio conto corrente o sulla propria carta di debito.

Lo scopo di queste comunicazioni è quello di attirare l’attenzione degli utenti. I cybercriminali infatti cercano di indirizzare i lettori a cliccare su uno dei link in allegato alle comunicazioni inviate via SMS o via mail.

Tutti i correntisti delle principali banche che cliccano su queste mail si espongono ad una serie di rischi molto alti. Ad esempio, un rischio è la possibile condivisione delle informazioni riservate. Agli hacker basta un semplice click per dare vita a tentativi di furti d’identità e anche di profili fake sul web.

Occhio poi anche alla gestione di tutti i proprio risparmi. Qualora i malintenzionati si dovessero impossessare dei dati utili per le operazioni di home banking, il rischio di perdere tutti i soldi sul conto delle principali banche e sulle carte di debito sarebbe molto più che elevato.