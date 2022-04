WhatsApp: spiare il partner gratis e di nascosto è possibile col trucco nuovo

La genesi di WhatsApp ha insegnato a tutti che durante gli anni ci si è dovuti abituare alle grandi novità apportate sia dall’applicazione che comportate dalle varie difficoltà che quest’ultima ha dovuto combattere costantemente.

WhatsApp infatti non è migliorata riportando nuovi aggiornamenti solo per suo sfizio personale, ma anche per contrastare diverse problematiche e vicissitudini. Una di queste è da attribuire allo spionaggio, piaga che ormai sembrerebbe essere debellata dal mondo della messaggistica già da diverso tempo. Esistono però ancora delle applicazioni che secondo alcuni potrebbero portare a conoscere le conversazioni degli utenti in maniera indebita. Queste non funzionano però più già da diversi anni, visto che l’applicazione è stata in grado di debellarle. WhatsApp però adesso avrebbe un nuovo problema, se così si può definire: si tratta di un’applicazione in grado di spiare i movimenti in entrata e in uscita di qualsiasi persona.

WhatsApp: questo è il nuovo applicativo che vi permette di conoscere i movimenti di chiunque

L’applicazione che in tanti hanno già testato e che molti stanno aspettando di provare con tanta ansia prende il nome di Whats Tracker.

Ma in cosa consiste l’attività di questa nuova applicazione? Semplice, dal momento che tutti potranno selezionare una o più persone una volta effettuato l’accesso alla piattaforma e scoprire il momento preciso durante la giornata in cui questi si connetteranno a WhatsApp. Inoltre sarà disponibile tutto con una notifica istantanea e non solo per gli accessi, ma anche per ogni disconnessione. A fine giornata sarà poi disponibile anche un report con tutti gli accessi e tutte le uscite da WhatsApp.