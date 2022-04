Xiaomi ha rilasciato un paio di smartphone della serie Mi parecchio tempo fa ma tutti sono in attesa del Mi 12 Ultra. Tuttavia, questo non sarà l’unico smartphone di punta del produttore poichè anche Xiaomi MIX 5 è in arrivo. Mentre il primo modello dovrebbe arrivare presto sugli scaffali, il secondo non sarà disponibile fino alla seconda metà dell’anno.

Abbiamo appreso oggi che la data di uscita del nuovo MIX 5 è stata posticipata. Ed è improbabile che vedremo il vero smartphone full-screen di nuova generazione di questo produttore nel 2022. Invece, il produttore cinese di smartphone rilascerà la nuova serie MIX FOLD.

Xiaomi MIX FOLD 2 potrebbe essere rilasciato a giugno

Quindi, se Xiaomi MIX 5 non è nell’elenco, concentriamoci sullo Xiaomi MIX FOLD 2. Si dice che quest’ultimo sia il primo telefono pieghevole a doppio schermo al mondo in grado di piegarsi a 360 gradi. In altre parole, poiché supporta sia la piegatura interna che esterna, puoi piegarlo in qualsiasi direzione.

In termini di data di rilascio, Xiaomi MIX FOLD 2 sarà disponibile a giugno di quest’anno. Secondo le indiscrezioni, il device porta il numero di modello 22061218C e il nome in codice Zizhan. Sfortunatamente, questo dispositivo non sarà accessibile al di fuori della Cina. In termini di funzionalità essenziali, Xiaomi MIX FOLD 2 includerà un chip Snapdragon 8 Gen 1, uno schermo interno ad alta frequenza di aggiornamento 2.5K LTPO, un migliore controllo delle pieghe e così via.

Sia lo schermo interno che quello esterno consentono frequenze di aggiornamento elevate contemporaneamente. Di conseguenza, possiamo concludere che lo smartphone con schermo pieghevole di prossima generazione di Xiaomi non solo affronterà le carenze del modello di generazione attuale, ma incorporerà anche una serie di miglioramenti.

Infine, Qualcomm ha annunciato che la CPU Snapdragon 8 Plus sarà disponibile a maggio di quest’anno.