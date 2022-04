TikTok: addio segreti, ora è possibile vedere chi ti "spia" il profilo

Chiunque sarebbe curioso di scoprire chi spia il proprio profilo, che sia Whatsapp, Instagram o TikTok. Ma nel 2022 tutto è possibile, difatti tale funzione è sbarcata anche sull’ultima app citata. Come si fa? Questa è un’altra storia. Ve lo spieghiamo qui di seguito!

Dopo Musical.ly, torna su TikTok lo strumento per controllare chi viene a vedere i nostri video. Si tratta dell’ultimo aggiornamento del social, il quale riporterà in vita una vecchia funzione e creerà senza dubbio indipendenza.

Vi spieghiamo meglio. Da qualche settimana TikTok fa parlare di sé per via dei molteplici aggiornamenti, tra questi vi è appunto la possibilità di visualizzare la cronologia mensile delle visite sul profilo. Ovviamente nessun altro, a parte noi, potrà vederla, ma c’è un però: potremo scoprire chi ha visitato il nostro profilo solo se il visitatore, a sua volta, avrà attivato l’opzione, che può essere disattivata in ogni istante.