TikTok: sui social spopola una nuova challenge mortale, ecco di che si tratta

La piattaforma TikTok è da settimane nel vortice delle notizie, ma non sempre se ne parla bene. D’altronde i social, così come possono essere utili per l’informazione e la diffusione di notizie di attualità, sono anche un “traghetto” di challenge pericolose. Dopo le sfide mortali che hanno reso vittime svariati adolescenti, ora ne arriva una nuova direttamente da Napoli. Trattasi della sfida dell’arrampicata a chi sale più rapidamente sull’impalcatura.

TikTok: la sfida pericolosa arriva da Napoli

Una cosa è chiara: al giorno d’oggi se non ci si fa male non ci si diverte abbastanza. La challenge degli ultimi giorni è stata “girata” la scorsa notte nel centro storico di Napoli, durante la movida. Il video, postato ovviamente su TikTok, ha fatto il giro del web in pochissime ore per poi arrivare persino nelle mani di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. Al che egli ha ripostato e commentato:

“Questi ragazzi scendono di casa con il solo obiettivo di far danni, e attaccare briga. Serve un freno, serve un presidio costante delle forze dell’ordine nei luoghi della movida, o il problema non sarà mai risolto. Addirittura ci hanno segnalato, con un filmato, che i ragazzini si divertono ad arrampicarsi sulle impalcature dei lavori in corso negli edifici per postare poi contenuti sui social.

Pura follia, azioni scellerate che mettono a rischio la loro stessa sicurezza. Ci auguriamo che, dopo la denuncia di questa mamma, le forze dell’ordine acciuffino i responsabili e li puniscano a dovere. Basta tolleranza, serve il pugno duro. Abbiamo noi stesso chiesto un intervento tempestivo per assicurare alla giustizia il branco prima che faccia altri danni”.