La nota azienda Vivo sta per lanciare sul mercato il nuovo smartphone X Note, il tablet X Pad e il suo primo pieghevole X Fold.

Vivo X Note: Uno schermo esagerato come il suo prezzo!

Il nuovo gioiello di casa Vivo dovrebbe essere svelato al mondo l’11 aprile, ma è comparso nella banca dati di GeekBench svelandoci ulteriori caratteristiche tecniche.

Nonostante manchino ancora pochi giorni alla presentazione, la scheda tecnica di Vivo X Note è già trapelata!

La caratteristica principale che salta subito all’occhio è il bellissimo display Amoled da 7 pollici 2k con un refresh rate di 120hz. Per rendere più armonioso il design mitigando le dimensioni Vivo ha optato per uno schermo dai bordi curvi.

Sotto la scocca troviamo il nuovissimo Snapdragon 8 gen 1, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotocamere è dotato di 4 sensori, col principale da 50 mpx a cui segue un’ultrawide da 48 MP, uno per i ritratti da 12 MP con zoom 2x e infine un periscopio da 8 MP con zoom solo 5x.

Vivo X Note sarà dotato di un grande batteria da 5000mAh. Non manca la ricarica rapida che può arrivare a 80 Watts via cavo e 50 Watts in modalità wireless.

Le colorazioni proposte sono azzurro, grigio e nero.

Il prezzo richiesto è tanto grande quanto lo schermo, ovvero ben 1400€. Non ci rimane che attendere e vedere Vivo X Note come si comporterà in azione. In arrivo altri due importanti appuntamenti con la presentazione del nuovo tablet X Pad e del primo smartphone foldable dell’azienda l’X Fold.