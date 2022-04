Vorresti acquistare una nuova console Playstation o Xbox? Potrebbe non essere necessario perché Samsung lancerà un eccezionale aggiornamento sulle TV 4K entro la fine dell’anno che ti consentirà di riprodurre in streaming i giochi direttamente tramite il tuo televisore.

Smart Tv 4k: Giocare in streaming con Samsung

Con i televisori 2022, Samsung vuole introdurre un nuovo modo di giocare con giochi recenti e senza una console tradizionale. Un aggiornamento a breve nella schermata iniziale di Tizen consentirà ai possessori di TV Samsung di accedere a servizi di game streaming come GeForce Now e Google Stadia. Questi servizi di Nvidia e Google consentono di trasmettere in streaming i giochi tramite il cloud, inclusi titoli tripla A che di solito richiedono un potente PC o una console, come Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion o Assassin’s Creed Valhalla.

Samsung aveva precedentemente annunciato che il suo nuovo Gaming Hub sarebbe arrivato per alcuni modelli dall’estate 2022. Tuttavia, come riportato dal blog televisivo FlatpanelsHD, Samsung sta ora cercando di puntare a una data di rilascio “entro la fine dell’anno”.

Oltre a Nvidia GeForce Now e Google Stadia, Gaming Hub offrirà anche l’accesso a Utomk, un altro popolare servizio di streaming di giochi.

Parlando del prossimo aggiornamento, Samsung ha dichiarato: “Gaming Hub è una nuova piattaforma di streaming di giochi che unisce hardware e software per fornire un’esperienza di gioco senza compromessi. Non è richiesto nessun download e non è necessario nessuno spazio di archiviazione. Samsung ha anche annunciato partnership con i principali servizi di streaming di giochi come NVIDIA GeForce NOW, Stadia e Utomik, per portare le loro librerie di giochi sul Gaming Hub. La nuova piattaforma sarà disponibile quest’anno su alcuni modelli di Smart TV Samsung 2022 selezionati”.

La nuova interfaccia Tizen con Gaming Hub non sarà disponibili su nessuna Smart TV Samsung rilasciata nel 2021 o prima.

Una cosa interessante della dichiarazione di Samsung è che afferma che più di un servizio di game streaming sarà disponibile sui suoi televisori e uno dei contendenti sarà sicuramente Xbox Game Pass.

Mentre Sony ha recentemente rivelato il suo rinnovato PS Plus che offrirà lo streaming cloud sul suo abbonamento più costoso, Xbox Game Pass Ultimate offre da tempo lo streaming cloud su dispositivi non Xbox.

Xbox Game Pass Ultimate offre una libreria di streaming che può essere riprodotta su smartphone Android e iOS, nonché su macchine Windows e macOS.

E Microsoft ha precedentemente rivelato che sta lavorando con i produttori di TV 4k per portare lo streaming di giochi cloud anche sui televisori.

Parlando all’E3 dell’anno scorso, Liz Hamren, capo di Xbox Experience e platform, ha dichiarato: “Il cloud è la chiave per le nostre roadmap hardware e Game Pass, ma nessuno dovrebbe pensare che stiamo rallentando l’ingegneria delle nostre console principali. In effetti, stiamo accelerando lavorando sodo su nuovi hardware e piattaforme, alcune delle quali non verranno alla luce per anni.

“Anche mentre costruiamo per il futuro, ci concentriamo sull’estensione dell’esperienza Xbox a più dispositivi in modo da poter raggiungere più persone. E molti di questi dispositivi non saranno costruiti da noi. Ad esempio, stiamo lavorando con i produttori di TV globali per incorporare l’esperienza Game Pass direttamente nei televisori connessi a Internet, quindi tutto ciò di cui avrai bisogno per giocare è un controller.

“Oltre a questo, stiamo anche sviluppando dispositivi di streaming stand-alone che puoi collegare a una TV o a un monitor, quindi se hai una connessione Internet forte, puoi trasmettere in streaming la tua esperienza Xbox”.

Dovremo aspettare e vedere se questa novità verrà lanciata sui televisori di produttori come Samsung e altri quest’anno, o se lo streaming di Xbox Game Pass potrebbe arrivare sulle televisioni in un secondo momento.