L’analisi del mercato automobilistico europeo da parte dell’unità GlobalData LMC Automotive, mostra che la carenza della catena di approvvigionamento ha continuato a limitare le vendite regionali a febbraio. Le vendite complessive di auto nuove nell’Europa occidentale sono diminuite del 5,7% a febbraio a 714.743 unità.

Il tasso di vendita annualizzato dell’Europa occidentale (SAAR) è aumentato solo leggermente a 10 milioni di unità/anno a febbraio, dai 9,7 milioni di unità/anno di gennaio. LMC ha affermato che il risultato del mese scorso riflette il fatto che i vincoli di fornitura affrontati dall’industria automobilistica continuano a rappresentare un ostacolo significativo per i volumi di vendita.

Male soprattutto in Italia

In Germania, il tasso di vendita è leggermente migliorato a 2,7 milioni di unità/anno a febbraio, dai 2,6 milioni di unità/anno precedente. Il tasso di vendita del fotovoltaico nel Regno Unito è aumentato a 1,9 milioni di unità/anno a febbraio dagli 1,7 milioni di unità/anno di gennaio. Per la Francia, il tasso di vendita è sceso appena al di sotto di 1,4 milioni di unità/anno. In Spagna, il tasso di vendita è rimasto a un livello deludente, migliorando solo leggermente a 700.000 unità/anno. Infine, in Italia, il tasso di vendita è sceso al minimo storico di febbraio di poco inferiore a 1,2 milioni di unità/anno.

Anche le previsioni del mercato automobilistico per il 2022 di LMC per la regione sono diventate più caute dal mese scorso, poiché si prevede che i colli di bottiglia della fornitura saranno ancora bloccati dall’invasione russa dell’Ucraina e dalle conseguenti sanzioni.

Si prevede ancora che il tasso di vendita annualizzato migliorerà nel corso del 2022, ma a un ritmo più lento rispetto alle previsioni del mese scorso. A parte l’interruzione dell’offerta, la pressione al ribasso si sta sviluppando sulla domanda sottostante attraverso l’inflazione e la fiducia, afferma LMC.