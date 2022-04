Banche a difesa degli utenti: la truffa agisce di nascosto, ecco come controllare

Non c’è pace per tutti i colossi del mondo delle banche, tra cui anche banche famose. Le leader assolute in Italia avrebbero ricevuto notizia di un nuovo tentativo di phishing, ovvero di una truffa che si diffonde fingendo di aiutare i clienti del gruppo.

Anche in questo caso quindi bisognerà tenere gli occhi bene aperti per evitare di cadere in un vero e proprio baratro.

Banche ancora una volta nella morsa del phishing, ecco la truffa che tiene sotto scacco di italiani

Stando alle ultime informazioni, sarebbero arrivate numerose richieste di reinserimento delle credenziali d’accesso in seguito ad un fantomatico blocco del conto. Secondo quanto si apprende però sarebbero tanti gli utenti ad esserci cascati, vedendo migliaia di euro scomparire dai propri conti correnti.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :